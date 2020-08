Mit seinem Vater als Trainer startet Jakob Wakonig durch

Seit 2019 ist der aus Aurolzmünster stammende Walter Wakonig Trainer seines Sohnes Jakob, des 19-jährigen Lauftalents.

Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, sieht man nicht zuletzt an den zahlreichen Erfolgen von Sohn Jakob. Meistens mit dabei: die ganze Familie. Jakob Wakonig ist Mittel- und Langstreckenläufer von der LAG Ried. Der angehende Lehramtsstudent wird seit dem vergangenen Jahr von seinem Vater, dem ehemaligen Ultraläufer Walter Wakonig (49), trainiert.

"Seit meinem zehnten Lebensjahr wurde ich von Trainern der LAG Ried betreut, jedem Einzelnen bin ich sehr dankbar dafür, aber ich wollte einfach eine Veränderung in meinem Training. Mit meinem Vater habe ich die geballte Lauferfahrung im eigenen Haus", sagt Jakob Wakonig und fügt hinzu: "Ich wollte unbedingt meinen Vater als Trainer." Dieser war zwar zu Beginn noch etwas skeptisch, die Zusammenarbeit funktioniert aber bestens. Die Resultate geben dem Vater-Sohn-Gespann recht: Anfang des Jahres ist Jakob Wakonig die 10.000 Meter erstmals unter 35 Minuten und vor kurzem die 5000 Meter in 16:18 Minuten gelaufen.

"Ich habe zwar keine Trainerausbildung oder Ähnliches, aber ich war 13 Jahre Langstreckenläufer und konnte jede Menge Erfahrung sammeln. Natürlich bilde ich mich im Internet weiter. In den nächsten zwei Jahren werden wir sehen, wo die Reise hingeht", sagt Walter Wakonig, zweifacher Weltmeisterschaftsteilnehmer über die 100-Kilometer-Distanz.

Kein zu großer Druck

Wichtig sei, so der 49-Jährige, dass er seinem Sohn keinen großen Druck aufbaut. "Man muss das Leben auch genießen, und ich will Jakob nicht die Lust am Laufen nehmen", so der Vater und Trainer. Nach mehreren Medaillen bei Landesmeisterschaften will Wakonig jetzt mehr. Das Ziel: eine Medaille bei den Staatsmeisterschaften über 5000 und 10.000 Meter in der Altersklasse U23. Wenn, wie zuletzt in Vöcklabruck, Jakob Wakonig zu einer Goldmedaille in seiner Altersklasse läuft, dann sitzt neben Vater Walter und Mutter Elisabeth auch der Jüngste in der Familie, Elia (12), auf der Tribüne und drückt die Daumen. Der Älteste Simon (22), der Sprinter in der Familie, ist bei Meisterschaften meist selbst über die 100 Meter am Start.

"Als Jakob im letzten Jahr bei den Staatsmeisterschaften in Salzburg über die 5000 Meter der Durchbruch gelang und er erstmals unter 17 Minuten lief, hat Elisabeth auf der Tribüne geweint", sagt der stolze Vater. Die Wakonigs hoffen auf viele weitere und erfolgreiche Wettkämpfe. "Papa und ich finden die gemeinsamen Trainingseinheiten toll. Früher, als er als Ultraläufer noch Trainingsläufe von bis zu 50 Kilometern absolviert hat, bin ich als Tempomacher und Motivator auf dem Rad dabei gewesen. Heute ist es umgekehrt, wobei meine Trainingsläufe natürlich deutlich kürzer sind", lacht der 19-Jährige, und Vater Walter ergänzt: "Meine Zeit ist seit 2015 und der letzten Weltmeisterschaft vorbei, ich bin jetzt nur noch Genussläufer, und das ist gut so."