Mit Pkw gegen Baum geprallt: 37-Jährige schwer verletzt

Gegen 17:40 Uhr war die 37-Jährige auf der L1007 in Ostermiething in Fahrtrichtung Tittmoning unterwegs, als sie in einer dortigen Linkskurve auf der nassen Fahrbahn rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Nach der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter wurde die Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in das Landesklinikum Trostberg gebracht.