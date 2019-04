Mit Pfeil und Bogen auf der Jagd nach dem Titel

OSTERMIETHING. Bogenschießen: Karin Novi hat den Bogen raus – Die Weltmeisterin des Jahres 2015 will bei der diesjährigen WM in Kanada den Titel erstmals mit dem Instinktivbogen ins Visier nehmen – Schießen auf Scheiben ist ihr zu langweilig

Vertrautes Terrain: Auf dem Gelände von Klaus Rieder (ribos.com) trainiert die 44-jährige Karin Novi regelmäßig. Bild: elha (3), privat (2)

Der Bauch ist – neben Pfeil und Bogen – das wichtigste "Instrument" von Karin Novi. Auf ihn kann sich die Schützin aus Ostermiething seit Jahren verlassen. Talent und das richtige Gespür haben der 44-Jährigen unter anderem einen Welt- (2015) und zwei Europameistertitel (2016, 2018) eingebracht. Dabei war die Innviertlerin vom Bogenschießen zunächst nicht überzeugt. "Als er ungefähr zehn war, wollte mein Sohn diese Sportart unbedingt ausprobieren. Zuerst hatte ich gar nicht vor mitzugehen, habe mich dann aber von ihm und meiner Cousine überreden lassen. Von da an haben wir regelmäßig beim BSV Riedersbach geschossen. Und irgendwann hat mich dann der Ehrgeiz gepackt", sagt Karin Novi. Genau ein Jahr später nahm sie ihr erstes Turnier in Angriff – und landete prompt in den Top-Ten. "Ich hätte eher mit dem letzten Platz gerechnet, aber es ist richtig gut gelaufen."

Pfeil-Tuning mit "Bogen-Guru"

Um nicht nur gut zu sein, sondern zu den Besten zu gehören, hat Karin Novi unzählige Stunden in das Bogenschießen investiert. Unterstützt hat sie dabei vor allem "Bogen-Guru" Klaus Rieder, dessen Trainingsgelände zum zweiten Wohnzimmer der 44-Jährigen geworden ist. Mit ihm hat sie verschiedene Materialien und Bögen ausprobiert, ihre Pfeile "getunt" und an Feinheiten gearbeitet. "Denn schließlich kommt es auf jeden Punkt an", sagt Karin Novi. Apropos Punkte: Beim 3D-Bogenschießen ist auf jedem Ziel (Tierattrappe) eine sogenannte "Killzone" angebracht. Je genauer diese getroffen wird, desto mehr Punkte erhält der Schütze.

Obwohl das 3D-Bogenschießen der Jagd nachempfunden ist, hat die Innviertlerin mit dem Zielen auf lebendige Kreaturen nichts am Hut. "Ich kann überhaupt kein Blut sehen und könnte mein Leben lang kein Tier erschießen", sagt Novi. Jagen tut sie trotzdem gerne – allerdings nur bei Wettkämpfen. "Das Schlimmste ist für mich der letzte Tag bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft. Vor allem dann, wenn ich in Führung liege. Mir ist es viel lieber zu jagen als gejagt zu werden." Dabei haben es viele Konkurrentinnen auf die 44-Jährige, die zweimal Europa- und 2015 in Ungarn Weltmeisterin geworden ist, abgesehen.

Stressen lässt sich die Innviertlerin davon nicht. Sie möchte sich für die diesjährige Weltmeisterschaft, die im Herbst in Kanada stattfindet, qualifizieren und dann erneut den Titel ins Visier nehmen. Diesmal allerdings mit einem Falkenholz Bogen in der Instinktivklasse, auf den sie vor kurzem umgestiegen ist. In Summe wird der ÖBSV (Österreichischer Bogensportverband) 24 Frauen und Männer mit nach Übersee nehmen. "Mit dem neuen Bogen wird das eine Herausforderung. Ich schieße in einer ganz anderen Klasse und das bedeutet, ich komme in ein neues Haifischbecken", scherzt die Ostermiethingerin.

Um sich bestmöglich vorzubereiten, trainiert Karin Novi zweimal pro Woche im Fitnessstudio, geht mit Freunden walken und schießt zwischendurch immer wieder Pfeile ab. Nicht selten auch dann, wenn sie im Garten Wäsche aufhängt. "Deshalb stehen da und dort einige Tierattrappen der Firma L.G. Animals herum", erklärt die Innviertlerin. Trainiert und geschossen wird bei Wind und Wetter. "Das härtet ab. Wahrscheinlich bin ich deshalb so gut wie nie krank", sagt die 44-Jährige, die seit einem Vierteljahrhundert bei der Firma Schösswender im Einkauf arbeitet. "Und weil ich nie im Krankenstand bin, bekomme ich für die Turniere auch immer Urlaub", sagt Novi, die von sich selbst sagt, dass sie im Unternehmen mittlerweile zum Inventar gehöre. Schösswender stellt ihr auch einen Bus zur Verfügung, um zu Wettkämpfen zu fahren. Außerdem haben ihr die Kollegen nach dem Welt- und den Europameistertiteln einen gebührenden Empfang samt Torte bereitet.

Frische Luft und freier Kopf

Für Karin Novi gibt es nichts Schöneres als den Bogensport. Warum? "Es ist eine Sportart für die ganze Familie. Man ist immer an der frischen Luft, muss sich konzentrieren und bekommt dadurch den Kopf frei. Auch mein Sohn Fabian und mein Lebensgefährte Hans schießen. Der Hans ist richtig gut. Wenn wir daheim trainieren, dann putzt er mich oft weg", gesteht die Innviertlerin. Ein bunter Haufen sind auch die Mitglieder des BSV Riedersbach. "Von Kindern bis zu 70-Jährigen haben wir im Verein alle Altersklassen dabei. Vor allem die Jungen haben ein unglaublich gutes Gefühl fürs Bogenschießen. Sie denken nicht so viel darüber nach und verlassen sich blind auf ihren Instinkt. Dadurch treffen sie fast immer", weiß Novi. Das Körperliche spiele beim Bogenschießen ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. "Groß, klein, dick, dünn, viel Kraft oder wenig – das alles ist im Grunde egal, weil der Bogen an den Schützen angepasst wird."

Was herauskommt, wenn Bogen und Schütze harmonieren, hat Karin Novi am Wochenende eindrucksvoll gezeigt. Die 44-Jährige erkämpfte sich in der neuen Bogenklasse gleich zwei Siege (Vorbereitungsturnier und Sternturnier) – mit beeindruckendem Vorsprung von 26 bzw. 36 Punkten. Als "Krönung" ließ sie beim Sternturnier die amtierende Welt- und Europameisterin dieser Klasse hinter sich.

Fakten zum Bogensport

Arten des Bogensports: Seit 1972 gilt der Bogensport wieder als olympische Disziplin. Dabei wird mit einem Olympic Recurvebogen auf Zielscheiben (mit Ringwertung) geschossen. Grundsätzlich wird zwischen dem Schießen auf Scheiben, auf Scheiben im Feld und dem 3D Schießen unterschieden.

Schießen auf Scheiben: Dabei schießen die Schützen auf Zielscheiben mit Ringwertung. Die bevorzugten Bogenarten sind Recurve und Compound. Geschossen wird auf Distanzen zwischen 30 und 90 Meter.

Feldbewerb: In dieser Disziplin werden die Zielscheiben im Gelände – Wald oder Wiese – aufgestellt. Der Feldparcours besteht aus 24 Zielen mit verschieden großen Scheiben. Geschossen wird auf fünf bis 60 Meter.

3D Bogensport: Dabei wird auf einem Parcours, der meist in einem Wald aufgebaut ist, auf bis zu 28 3D-Ziele (Tiernachbildungen) geschossen. Der Parcours wird von den Sportschützen in einer vordefinierten Reihenfolge absolviert. Bei jedem dieser 3D-Ziele gibt es einen Abschusspflock in bis zu 54 Meter Entfernung, von dem aus die Sportschützen ihren Schuss (maximal drei Pfeile) auf das Ziel abgeben müssen. Oft gibt es auch Pflöcke in unterschiedlicher Entfernung für Jugendliche sowie Bogenschützen mit und ohne Visiereinrichtung.

Fähigkeiten: Wichtig sind für den Bogensport neben etwas Talent und Kenntnis über Schießtechnik und Material auch körperliche Fitness und mentale Stärke. Nicht nur als Leistungssport, auch als Breitensport gewinnt das Bogenschießen zunehmend an Bedeutung. Ein Grund dafür: Es ist ein Sport für die ganze Familie.

