Mit nur 800 Gramm mehr drei neue Rekorde aufgestellt

Hinfahren und ein paar Rekorde aufstellen. Das war die Devise von Daniela Falck für die Bayerischen Meisterschaften im Kraftdreikampf in Landshut. Heuer ging die Wahl-Mattighofnerin – mit nur 800 Gramm mehr auf den Rippen als üblich – in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm an den Start. Los ging der Wettkampf für die 47-Jährige vom Stemmclub Bavaria 20 Landshut mit der Disziplin Kniebeuge. Während ihr erster Versuch in die Wertung kam, wertete die Jury Versuch zwei als ungültig. Mit einer Portion Wut im Bauch ging Daniela Falck ein drittes Mal auf die Bühne – und schaffte diesmal die angepeilten 120 Kilogramm. „Da dachte ich mir: Siehst du, geht doch!“, freut sich die Innviertlerin über ihre Leistung und samt neuem Bayerischen Rekord. Im folgenden Bankdrücken wollte die 47-Jährige ihre bisherige Bestleistung einstellen, sie scheiterte aber – nach einem souveränen zweiten Versuch mit 72,5 Kilogramm – an der 75-Kilo-Marke. „Da ist wohl eine Fliege auf der Stange gesessen. Es war haarscharf, ist aber egal“, sagt die Kraftdreikämpferin. Beim abschließenden Kreuzheben lief für die Mattighofnerin dann alles nach Plan. Lautstark angefeuert vom Publikum mobilisierte sie noch einmal all ihre Kraftreserven und schaffte im dritten Versuch 157,5 Kilogramm. Auch das – genau wie ihre Gesamtleistung von 350 Kilogramm – waren jeweils neuer Bayerischer Rekord.

Keine Zeit zum Feiern

Viel Zeit, um ihre Erfolge zu feiern, blieb Daniela Falck allerdings nicht. Unmittelbar nach ihrem eigenen „Auftritt“ war sie nämlich als Hauptkampfrichterin im Einsatz. Für die 47-Jährige, die ihre Lizenz bereits seit 1994 hat, keine ungewohnte Situation. „Und eine Ehre“, sagt die erfolgreiche Sportlerin.

Apropos Erfolge: Spitzenleistungen will Daniela Falck auch im Jahr 2023 abliefern. Zum einen im April, bei der Europameisterschaft im Kraftdreikampf in Budapest. Zum andern steht auch die Weltmeisterschaft an. Für beide Großveranstaltungen hat sich die Innviertlerin etwas vorgenommen: „Selbst wenn nicht immer alles glatt läuft – die Nerven behalten und Spaß an der Sache haben. Der Rest kommt dann von alleine.“