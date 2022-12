Mit Nerven aus Stahl zu WM-Titel Nummer acht

Die USA scheinen der perfekte Boden für Johann Anglberger zu sein. 29 Jahre nach seinem ersten Weltmeistertitel in Atlanta war der 71-Jährige erneut erfolgreich. Bei der Masters WM der Gewichtheber in Orlando (Florida) erkämpfte sich der Innviertler mit einer Reihe von Bestleistungen seinen bereits achten WM-Titel. Diesmal musste er sich allerdings mächtig anstrengen. "So einen Fight wie in Orlando hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich war perfekt vorbereitet.