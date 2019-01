Mit Motorrädern im Renntempo die Skipiste hinauf

EBERSCHWANG. Nach längerer Pause wieder Snow Speed Hill-Rennen am Skilift in Eberschwang geplant. Termin ist der 2. März 2019.

Auch Bus-Shuttleservice für Besucher zum Rennen geplant. Bild: Privat

Bis zu viertausend Zuschauer bestaunten in den vergangenen Jahren ein verrücktes Rennen, bei dem Motocross-Piloten und Quadfahrer auf Schnee die Eberschwanger Skipiste hinauf donnerten. Nach längerer Pause soll nun am 2. März die nächste Rennserie am "Innviertler Gletscher" Zuschauermassen anlocken – passende Schneelage vorausgesetzt. Das behördliche Genehmigungsverfahren ist für 4. Februar terminisiert. Das Teilnehmerfeld ist jedenfalls bereits gut gebucht.

"In der offenen Klasse sind wir so gut wie voll", sagt Organisator und Innviertler Enduro-Legende Joe Lechner. Das Rennen soll diesmal als Rundkurs ausgetragen werden – die Zweiradpiloten sollen auch den Hang hinab rasen.

