Mit Motocross-Rädern kollidiert: Zwei Freunde verletzt

Vier Freunde waren am Montagabend auf einem Feld in Utzenaich mit ihren Motocross-Motorrädern gefahren. Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus dem Bezirk Ried im Innkreis, kollidierten dabei und stürzten. Der 18-Jährige wurde schwer, der 17-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.