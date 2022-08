Er ist vom Aussterben bedroht – der Beruf der Damenkleidermacherin. Und doch gibt es Hoffnung, dass dieses Handwerk Zukunft hat. Im Bezirk Ried heißt die Rettung Angelina Köck, ist 17 Jahre alt, hat die Landwirtschaftliche Fachschule in Mauerkirchen besucht und wohnt in Mehrnbach. Nach einem Praktikum im Näh-Café Handmade in Ried hat sich die junge Innviertlerin entschlossen, bei Betreiberin Waltraud Murauer Damenkleidermacherin zu lernen. Seit 1.