Mit Lkw Rollstuhlfahrer erfasst: 52-jähriger Linzer ausgeforscht

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 13. September, kurz nach 14 Uhr. Der Lkw-Lenker fuhr auf einem Firmengelände auf den 59-jährigen Rollstuhlfahrer zu und streifte ihn. Dabei ist der Mann mehrere Meter von dem Schwerfahrzeug mitgeschleift und verletzt worden. Anstelle Erste Hilfe zu leisten, flüchtete der Lkw-Lenker.

Zusammenstoß nicht bemerkt

Nach Ermittlungen und den Aufzeichnungen der örtlichen Überwachungskameras konnte der Lkw am 18. September 2019 gegen 15.35 Uhr bei einer Verkehrsüberwachung in Engelhartszell angehalten werden. Die an der Unfallstelle sichergestellten Lkw-Teile konnte dem gestoppten Lkw eindeutig zugeordnet werden. Der 52-jährige Kraftfahrer und Unfalllenker aus Linz gab an, dass er von einer Kollision mit einem Rollstuhlfahrer keine Notiz genommen habe. Er wird der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung angezeigt.

