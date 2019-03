"Mit jedem Tag steigt die Vorfreude aufs Rennen"

MARIA SCHMOLLN. Mountainbike: Zum bereits vierten Mal findet am Samstag, 1. Juni, das X-Bike in Maria Schmolln statt.

Die schnellsten Damen erhalten beim Rennen in Maria Schmolln genauso viel Preisgeld wie ihre männlichen Kollegen Bild: Weingartner, Lerchenberger

Dominik Zillner und seine Kollegen von der Sportunion Maria Schmolln sind in große Fußstapfen getreten. Ihre Väter haben in den 1990er-Jahren den Kobernaußerwald-Mountainbike-Marathon organisiert und zu einer Kult-Veranstaltung mit bis zu 1000 Startern gemacht. Nach elf Rennen war dann Schluss. Zwölf Jahre hat es anschließend gedauert, doch seit 2016 ist der Mountainbike-Sport zurück im Innviertel. Zillner und sein Team richten heuer am Samstag, 1. Juni, bereits zum vierten Mal das X-Bike, ein zweistündiges Mountainbikerennen auf einem knapp sechs Kilometer langen Rundkurs in Maria Schmolln, aus. Inzwischen hat sich vieles eingespielt. Und mit jedem Rennen hat das OK-Team dazugelernt. "Wir nehmen Anregungen, Kritik und Lob der Teilnehmer sehr ernst. All diese Informationen werden gesammelt und durchgearbeitet", sagt Zillner.

Das eine oder andere "Hoppala" lässt sich trotzdem nicht vermeiden. "Einmal hatten wir völlig vergessen, Kaffee zu kaufen. In letzter Minute haben wir noch welchen besorgt. Und im Vorjahr haben wir ein Fahrrad, das der Hauptpreis unserer Tombola war, falsch zusammengebaut. Keinem von uns ist das aufgefallen. Erst auf Facebook hat uns jemand darauf hingewiesen, dass der Lenker in die falsche Richtung zeigt. Da mussten wir alle über uns selbst lachen", sagt Dominik Zillner. Von groben Schwierigkeiten sind die Organisatoren bis dato verschont geblieben. Zudem verlief das Rennen im Vorjahr ohne einer einzigen Verletzung. Zumindest auf der Strecke. "Es gab eine Schnittverletzung, und die passierte in der Küche", erinnert sich der 33-Jährige, dessen Vorfreude auf das Rennen mit jedem Tag steigt.

Gleiches "Recht" für alle

Die Frage, warum die Leute am X-Bike teilnehmen sollen, beantwortet Dominik Zillner prompt: "Es ist ein Hobbyrennen, gespickt mit Topfahrern, bei dem es nie langweilig wird. Bei uns sollen auch diejenigen auf den Geschmack kommen, die sonst nichts mit dem Radsport am Hut haben. Außerdem gilt beim X-Bike gleiches Recht für alle. Die drei schnellsten Damen erhalten genauso viel Preisgeld wie die Herren."

Die ersten Anmeldungen für das 4. X-Bike by Borbet Austria sind bereits eingetrudelt. Viele weitere sollen folgen. "200 Teilnehmer wären super, aber wir freuen uns über jeden einzelnen Fahrer, der startet", sagt Zillner, der auch wettertechnisch genau weiß, was optimal wäre: "Zwei Tage vorher kein Regen und am Veranstaltungstag selbst Sonnenschein und angenehme Temperaturen." Noch muss sich der 33-Jährige in Geduld üben. Ob seine Wünsche in Erfüllung gehen, wird sich erst in drei Monaten herausstellen ...

Anmeldung für das 4. X-Bike by Borbet Austria am 1. Juni – Medienpartner sind die OÖNachrichten und ihre Regionalausgaben – online unter www.xbike.at

