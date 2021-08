Mit Heugabel Zehe durchstochen

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Schärding führte am Freitag gegen 15:30 Uhr im Freibad Schärding Entsorgungsarbeiten des angefallenen Rasenschnittes durch. Beim Aufladen des Rasens in einen Container durchstach er dabei mit der Heugabel seinen linken großen Zehen. Als Schuhwerk verwendete er lediglich Badeschlapfen. Der Verletzte verständigte noch selbst mit seinem Handy seinen Arbeitskollegen, welcher den Notruf absetzte. Die Feuerwehr Schärding durchtrennte den Zinken der Heugabel, um den Fremdkörper fixieren zu können. Der Arbeiter wurde durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Schärding gebracht.