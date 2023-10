Mit Harry Prünster auf der Donau unterwegs

Eine Adventkreuzfahrt, bei der die Unterhaltung an Bord mit Sicherheit nicht zu kurz kommt, organisiert das Rieder Reisebüro Krautgartner von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember.

Am Anreisetag geht es von Ried über Amstetten und St. Pölten mit dem Bus nach Bratislava. Nach einem geführten Rundgang durch die Altstadt geht es weiter in die ungarische Stadt Györ, wo der Umstieg auf das Flusskreuzfahrtschiff "MS Nestroy" erfolgt. Von dort geht es dann donauabwärts nach Budapest. Mit an Bord ist der bekannte TV-Moderator und "Witzekönig" Harry Prünster. Der Entertainer wartet mit einem humoristischen, aber auch vorweihnachtlichen Unterhaltungsprogramm auf. "Besonders imposant wird die nächtliche Einfahrt ins weihnachtliche Lichtermeer Budapests", sagt Erich Krautgartner, Geschäftsführer von Krautgartner Bus- und Gruppenreisen. Über Nacht wird das Schiff in Budapest anlegen.

Am zweiten Tag steht eine Besichtigung der ungarischen Hauptstadt an, anschließend geht es mit dem Bus weiter nach Esztergom, auch die Burg von Visegrad wird angesteuert. In Esztergom geht es dann wieder an Bord der MS Nestroy, die Richtung Wien ablegen wird, wo am Sonntag die Ausschiffung erfolgt. Den Abschluss bildet eine Stadtführung im weihnachtlichen Wien, ehe es am späten Nachmittag zurück nach Oberösterreich geht. Krautgartner freut sich besonders auf die Auftritte von Prünster an Bord. "Wir kennen uns schon länger. Er ist ein absolutes Multitalent, der einen Abend lustig, musikalisch und auch besinnlich gestalten kann", sagt Krautgartner.

Entertainer Harry Prünster gehtmit an Bord. Bild: (Privat)

Auch 2019 fand eine Donau-Schnupperkreuzfahrt mit 200 Teilnehmern, viele davon aus dem Innviertel, statt. Damals waren die Aspacher Tridoppler an Bord. "Es ist eine sehr gute Möglichkeit, eine Schiffsreise kennenzulernen", sagt Krautgartner, der sich mit der aktuellen Buchungslage zufrieden zeigt: "Seit dem Frühling 2022 merken wir einen echten Boom. Auch die klassischen Busreisen funktionieren ausgezeichnet."

Besonders beliebt seien Reisen nach Kroatien und Italien, auch Städtereisen nach Berlin, Prag, Budapest, Rom, Amsterdam und Paris seien gefragt. In den vergangenen Jahren habe man in 20 neue Busse investiert, die Gesamtgröße der Busflotte liegt aktuell bei 30 Fahrzeugen. "Wir glauben an das Geschäft, daher investieren wir", sagt Krautgartner.

Eine Kabine (Doppelbelegung) für die Flusskreuzfahrt ist ab 349 Euro pro Person erhältlich. Informationen und Anmeldungen für die Flusskreuzfahrt unter 07752/80423, info@krautgartner-bus.at, www.krautgartner-bus.at

