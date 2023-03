Mit Hand in Kreissäge geraten: Arbeiter schwer verletzt

Der Mann war mit dem Zuschneiden von Holzkeilen mit einer Kreissäge beschäftigt. Doch plötzlich verkeilte sich das Sägeblatt und der Arbeiter versuchte, es zu lösen. Er kam mit der rechten Hand in die Säge und wurde schwer verletzt. Ein Arbeitskollege setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde per Helikopter in ein Spital gebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

