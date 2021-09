Mit Führungen an den Unteren Inn

Die neu errichteten Umgehungsgewässer und Insel-Nebenarmsysteme samt Lebensraum für Tiere und Pflanzen am Kraftwerk Ering-Frauenstein lassen sich unter fachkundiger Begleitung am Samstag, 25. September, ab 14 Uhr vom Kraftwerk Ering aus besichtigen.

Im Rahmen eines "INNsieme Flusserlebnistags" am 2. Oktober werden Stationen zwischen dem Naturium in Ering und dem Schloss Frauenstein in Mining geboten: zwischen 10 und 14 Uhr entdecken, basteln, spielen.

Ein Spaziergang durch den "Niederbayerischen Dschungel" folgt am 16. Oktober ab 14 Uhr bei einer Waldexkursion mit Gebietsbetreuerin Andrea Bruckmeier. Treffpunkt ist das Naturium in Ering. Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen derzeit noch begrenzt, was eine Anmeldung unter 0043/8573-1360 erforderlich macht.