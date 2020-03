Mit fast 80 Jahren steht Max Hasibeder noch immer "an der Platte"

Er spielt noch immer spannende Sätze: Gemeint ist die Schärdinger Tischtennislegende Max Hasibeder. Der heute 79-Jährige spielt seit mehr als 60 Jahren Tischtennis bei verschiedenen Vereinen in Oberösterreich. Begonnen hatte das Ganze 1954 in der Barockstadt bei dem neugegründeten Verein Union KTTC Schärding. 1956 gewann er die OÖ. Kolpingmeisterschaften im Mannschaftsbewerb in Linz. Das war damals ein schöner Erfolg denn es waren auch überaus starke Mannschaften aus Linz, Wels, Vöcklabruck, Mauthausen, Ried im Innkreis und Braunau am Start.

1962 wechselte Max Hasibeder zum Regionalligisten DSG Linz. In dieser Mannschaft spielte auch sein Bruder Josef und bekannte LASK-Fußballgrößen wie Heribert Trubrig und Rudolf Sabetzer mit dem legendären Spitznamen "Cäsar". Im Jahr 1972 fand ein weiterer Vereinswechsel zu DSG edoo Lichtenegg in Wels statt. Die größten Höhepunkte seiner sportlichen Karriere feierte Max Hasibeder 30 Jahre lang als Landesklassespieler mit der DSG Union Freinberg-Haibach. Hier konnten tolle Erfolge von der 1. Klasse bis zur Landesklasse hinauf gefeiert werden. 2007 stieg der leidenschaftliche Tischtennisspieler dann bei der Union Schardenberg-Spielgemeinschaft ASKÖ Schärding, wo er noch heute Regionalklasse spielt, ein.

Seine größte Auszeichnung war die Ehrung 2002 vom OÖ. Tischtennisverband mit dem großen Sportehrenzeichen in "Gold mit Brillant". Einer seiner größten Siege war, als er den Ex-Staatsligaspieler Helmut Rudelsdorfer schlug und die damalige Doppel-Staatsmeisterin Andrea Mayrhofer in die Knie zwang. Mayrhofer war mit der damals fünfzehnmaligen Tischtennis-Staatsmeisterin Liu Jia, auch Susi genannt, in den Jahren 2000 und 2001 Österreichische Staatsmeisterin geworden.

Max Hasibeder wurde zweimal Senioren-Landesmeister in seiner Altersklasse und fünfmal Vereinsmeister – das letzte Mal mit 73 Jahren. Und wie schaut seine sportliche Zukunft aus? Solange es die Gesundheit noch erlaubt möchte er noch bis zum Achtziger an der Tischtennisplatte stehen und in Bewegung bleiben. "Tischtennis ist nämlich nicht nur super für schnelle Reaktion sondern fördert auch Konzentration und Kondition", ist Max Hasibeder überzeugt. "Das tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut", sagt der sympathische Vorzeige-Seniorsportler aus der Bezirksstadt am Inn. (gru)

