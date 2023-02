Mit Fäusten und Bierflasche: Unbekannte attackierten Faschingsnarren im Innviertel

Der Wildenauer Faschingsumzug lockte am Samstag viele Faschingsbegeisterte aus dem Innviertel und aus Bayern in die knapp 700-Einwohner-Ortschaft. Gegen 18 Uhr, als der Umzug bereits beendet war, erhielt die ausgelassene Stimmung jedoch einen Dämpfer: Ein Unbekannter begann vor dem Feuerwehrhaus, gegen eine Faschingsgruppe aus dem deutschen Rotthalmünster zu stänkern.

Mit Faust auf Frauen eingeschlagen

Er beleidigte zunächst eine 21-Jährige, riss sie an den Haaren und schlug auf sie mit der Faust ein. Die junge Frau versuchte sich zu wehren und erlitt dabei eine blutende Verletzung an der Hand. Als ein 19-Jähriger schlichten wollte, schlug ihm der Täter mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer fiel auf den Asphalt und blieb einige Sekunden bewusstlos liegen. Auch eine 23-Jährige, die schlichtend eingreifen wollte, bekam von dem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht ab. Danach floh der Angreifer in Richtung Ortszentrum. Die beiden verletzten Frauen aus Bayern wurden vor Ort von der Rettung versorgt. Der 19-jährige, auch er stammt aus Bayern, wurde mit Verletzungen unbekannten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus Ried gebracht.

Bierflasche auf Kopf

Auch bei der anschließenden Faschingsparty in der Turnhalle Wildenau kam es zu einem Zwischenfall: Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Ried stand unter einer Menschenmenge an der Bar im Außenbereich der Halle. Um einem neben ihm zu Sturz gekommenen Betrunkenen wieder auf die Beine zu helfen, bückte sich der junge Mann. Dabei schlug ihm ein Unbekannter eine Bierflasche auf den Kopf. Die Flasche zerbrach und der 24-Jährige sackte benommen zu Boden. Danach verschwand der Täter in der Menschenmasse. Der Verletzte, der alkoholisiert war, erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ebenfalls in das Spital nach Ried gebracht.

Die Polizei Aspach bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 059133 4203.

Lokalisierung: Hier liegt Wildenau:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Friedvoller ging es am Freitag bei der Faschingssitzung in Eberschwang (Bezirk Ried) zu:

Bildergalerie: Eberschwang, die Innviertler Faschinghochburg Eberschwang, die Innviertler Faschinghochburg (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/45 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.