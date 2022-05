Mit Experten die Natur am Unteren Inn erkunden

Unter dem Titel "Frühling in der Au" geht es mit dem Innviertler Botaniker Michael Hohla am Freitag, 6. Mai, an das Entdecken der Auwaldflora: Bekanntes und Rätselhaftes, Auffälliges und Unscheinbares, zu Lande, zu Wasser und auf den Bäumen. Treffpunkt ist um 17 Uhr bei der Burgschänke Mining-Frauenstein.

Eine Vogelstimmen-Exkursion mit Biologin Helgard Reichholf-Riehm folgt am Samstag, 14. Mai, ab 6 Uhr früh. Vögel haben ein breites Lautäußerungsspektrum: So können sie nicht nur ihre Territoriumsansprüche geltend machen, sondern vor Feinden warnen oder mit innerartlichen Kontaktlauten ihre Stimmung an Artgenossen weitergeben, so die Expertin. Treffpunkt ist am Parkplatz beim Sportplatz in Egglfing. Artenvielfalt entdecken lässt sich mit dem Naturium und der Zoologischen Gesellschaft Braunau am Samstag, 21. Mai: Interessierte haben die Gelegenheit, mit Experten die Tier- und Pflanzenwelt im Europareservat Unterer Inn zu erkunden, Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Naturium in Ering. Zu den Führungen ist jeweils vorab eine Anmeldung erforderlich, Tel.: 0049/8573-1360.