Mit Experten das Europaschutzgebiet erkunden

Naturliebhabern stehen Exkursionen ins Europaschutzgebiet Unterer Inn zur Auswahl. Der Vogelzug steht im Mittelpunkt einer Führung am Sonntag, 18. September, von 9 bis 11.30 Uhr von Kirchdorf am Inn aus, Treffpunkt ist beim Aussichtsplatz "Hexenhaus" in Katzenbergleithen. Der Naturschutzbund Bezirk Schärding bietet den Vogelexperten Franz Stoll auf. Interessierte sind kostenfrei dabei. Viele, teils seltene Zugvogelarten lassen sich um diese Jahreszeit beobachten. Mit dem Fahrrad durchs Europareservat geht es am Samstag, 17. September, von Simbach aus – Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Innbrücke beim Aenus in Simbach: Das Naturium Ering bietet eine geführte 25 Kilometer lange Radtour entlang des Inn, flussabwärts auf der bayerischen Seite und via Kraftwerk Frauenstein-Ering auf der Innviertler Seite wieder zurück.

Am 24. September lassen sich die zuletzt geschaffenen Umgehungsgewässer und das Insel-Nebenarmsystem zu Fuß erkunden, Experte Thomas Herrmann bringt die Thematik näher. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Kraftwerk in Ering. Anmeldung für die letzten beiden Veranstaltungen unter Tel.: 0049/85731360.