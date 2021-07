Die Beach-Union OÖ Girls Eva Freiberger (Braunau) und Viktoria Fink (Wien) gingen auf der Austrian Beach Tour Pro 120 Stopp in Tulln an den Start und mussten sich am Ende mit Blech begnügen. Bereits Samstagfrüh, um 8.30 Uhr, ging es für Eva und Viki gegen das Duo Brindlinger/Haslinger. Bei viel Wind konnten sie mit starkem Service die Youngstars von Anfang an gut unter Druck setzen und mit 2:0 den ersten Sieg verbuchen.