Mit Erfolg zur Fußpflegerin

Drei der Absolventinnen bestanden mit Auszeichnung, die vierte mit gutem Erfolg. Am Stundenplan standen unter anderem Anatomie, Physiologie, Hygiene sowie Kostenrechnung und Kalkulation.

Den Absolventinnen winken Jobs in Spitälern, Thermen, Kuranstalten, Seniorenheimen oder Fußpflegesalons. Die nächste Ausbildung startet im Februar. Eine Info-Veranstaltung dazu gibt es am 15. Dezember, um 18 Uhr, am Bfi Ried, Tel.: 07752/80018.