Mit "Enthusiasmus und Elan" ins große Messejahr 2025

Insgesamt 107 Veranstaltungen wurden 2024 auf dem Gelände der Messe Ried abgehalten. "Auch wenn das vergangene Jahr für Messen ein durchaus herausforderndes war, konnte die Messe ein positives Ergebnis erzielen", sagte Messepräsident Alfred Frauscher bei der gestrigen Pressekonferenz im ÖAMTC-Stützpunkt in Tumeltsham. "Mit großem Einsatz hat das Team, gegen den Trend, wieder ein hervorragendes Jahresergebnis erzielt."

"Wir bilanzieren seit 20 Jahren positiv, obwohl wir in dieser Zeit einige Millionen Euro an Miete an die Energie Ried bezahlt haben. Zudem konnten wir große und wichtige Projekte wie den FACC Sky Dome sowie die Hallen 18 und 19 umsetzen", sagte Helmut Slezak, der seit zwei Jahrzehnten als Messedirektor tätig ist, vor Kurzem in einem ausführlichen OÖN-Interview.

Viele Veranstaltungshighlights

Damit auch das heurige Jahr am Ende mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann, haben sich der Messechef und sein Team ins Zeug gelegt und für 2025 viele Veranstaltungshighlights geplant. "Wir gehen mit viel Elan, Zuversicht und Enthusiasmus ins neue Jahr und freuen uns auf viele tolle Veranstaltungen. Unser Anspruch ist es, die besten Messen zu organisieren. Daran arbeiten wir jeden Tag hart", so Slezak.

Den Auftakt machten die Lange Nacht der Landjugend mit 3700 Besuchern sowie die Kleintierbörse.

Mit der von 31. Jänner bis 2. Februar zum 25. Mal stattfindenden Automesse steht das nächste Highlight kurz bevor. Es folgen von 1. bis 2. März der Messefrühling mit den Schwerpunkten Guten Appetit, 50Plus und Familienglück sowie die Sportmesse (28. bis 30. März).

Zehn Messen

2025 finden insgesamt sieben Eigenmessen und drei größere Gastmessen statt. Hinzu kommen zahlreiche weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte oder der Auftritt der Shaolin-Mönche. Der große Höhepunkt wird die Rieder Messe von 4. bis 7. September sein. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der Messe Ried gibt es im Internet unter www.messe-ried.at (tao)

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic