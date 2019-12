Mit einer Spur Glück zur WM und in den Weltcup

Was sein Wirtschaftsrecht-Studium in Innsbruck angeht, hat Philipp Leodolter die Geschwindigkeit gedrosselt. Auf dem Loipen drückt der 22-jährige Hohenzeller umso mehr aufs Tempo. Zuletzt beim FIS-Rennen in Obertilliach. Dort wurde er inmitten starker internationaler Konkurrenz mit zahlreichen weltcuperfahrenen Läufern nur 4,7 Sekunden hinter dem Slowenen Miha Licef Zweiter über zehn Kilometer Skating. Eine tolle Platzierung, die aber "nicht entscheidend ist. Wichtiger als Ergebnisse ist mir, dass ich jedes Jahr merklich schneller werde und ein Entwicklungsschritt erkennbar ist", sagt der Innviertler, der als Heeressportler in Hochfilzen lebt, rund 800 Stunden im Jahr trainiert und im Schnitt 30 Rennen bestreitet. Ein intensives Leben, das mit Fortschreiten des Winters an die Substanz geht. "Sich das als Sportler einzugestehen, ist schwierig. Dass es zuviel ist, merke ich meistens erst dann, wenn ich in einem Rennen eine Klatsche bekomme", sagt Leodolter. "Es sind Momente, in denen ich den Schnee nicht mehr sehen kann. Aber diese Phase geht in der Regel ganz schnell wieder vorbei."

Beständig sind dagegen die guten Leistungen des Hohenzellers, die ihn langfristig in den Langlauf-Weltcup bringen sollen. "Es kann passieren und ist machbar. Das Niveau habe ich und trotzdem wird es schwierig. Da müssen mehrere Faktoren zusammenpassen", weiß der 22-Jährige. Eingeplant hat er jedenfalls die U23 Weltmeisterschaften, die Ende Februar 2020 in Oberwiesenthal (Deutschland) stattfinden. Dort wird er als einer der älteren Teilnehmer starten. "Ein Umstand, der sich hoffentlich auch im Ergebnis bemerkbar macht", sagt der Heeressportler.

Die Begeisterung für Schnee und Langlauf reicht zurück bis in die Kindheit von Philipp Leodolter. Allerdings war er schon 13 Jahre alt als er begann, sich intensiver mit dieser Sportart auseinanderzusetzen. "Davor habe ich wie fast alle Burschen Fußball gespielt. Aber irgendwann haben mir die Beine zu weh getan. Deshalb habe ich mich lieber auf das Langlaufen konzentriert", sagt der Leistungssportler. Das Training sei dann sukzessive mehr geworden – genau wie die Erfolge. Ein Moment, an den sich Leodolter besonders gern erinnert, ist sein erster Sieg im Austria Cup als Junior. "Das war ein richtiges Aha-Erlebnis für mich." Eindrucksvoll sei auch die Winter Universiade im russischen Krasnojarsk gewesen. Dort bildete der 22-Jährige gemeinsam mit Michael Föttinger und dem Lohnsburger Alexander Gotthalmseder die Cross Country Staffel, die am Ende auf Platz zehn landete.

Mit Konsequenz ans Ziel

Damit die Zahl der Erfolge weiter ansteigt, trainiert der Innviertler hart. Um diese Intensität durchzuhalten, muss er viele Kalorien zu sich nehmen. Gerne auch in Form von Marillenknödeln. "Ich esse wirklich gerne. Meine größte Sorge beim Essen ist, dass ich zu wenig erwische", sagt Leodolter. Damit das nicht passiert, kocht er abends gemeinsam mit seinen Kollegen in Hochfilzen. Zumindest noch ein paar Tage lang. Dann geht es nach Hause, um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern. "Was das Essen anbelangt, muss ich mir da keine Gedanken machen, dass es zu wenig wird."

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at