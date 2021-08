"Wissen Sie, was das ist?", fragt Hans Hörtl und zeigt eine mit Rost überzogene Metalldose her. Die Aufschrift "Biscuits" lässt eine Vermutung zu. "In der Volksschule Weilbach haben wir Ende der 1940er Jahre ab und zu von den Amerikanern im Rahmen des Marschallplans gelieferte Kekse bekommen, die in einer Pause verteilt wurden", erinnert sich Hörtl an die kleinen Freuden in einer beschwerlichen Zeit. Der 80-Jährige überliefert in seinem kleinen, feinen Privatmuseum in St.