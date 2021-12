"Wir müssen nicht, aber wir wollen." Das sagt Werner Sickinger, Trainer des SV Hohenzell, über den avisierten Aufstieg in die Bezirksliga. Es ist seine dritte Saison als Coach des HSV und mit jedem Jahr ist die Mannschaft des 47-Jährigen in der Tabelle weiter nach oben geklettert. Heuer überwintern die Hohenzeller mit 28 Punkten aus 13 Spielen auf Platz eins der 1. Klasse Mittewest. Eine extrem positive Entwicklung, in die der Verein viel investiert hat.