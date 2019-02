Mit dem Biermärz erhält das Innviertel ein Markenzeichen

INNVIERTEL. Auftakt für 80 Veranstaltungen am 1. März in Höhnhart

Auch Frauen mögen Bier. Bild: (Rambossek)

Die bierige Zeit im Innviertel rückt näher. Der Innviertler Biermärz geht in ein neues Jahr. Seit der Gründung der Bierregion vor sieben Jahren hat sich die Veranstaltungsreihe rund um das Bier zu einer fixen Institution im Innviertel entwickelt.

Der Auftakt erfolgt heuer im Gasthof Gramiller in Höhnhart. "Dabei wird Tradition auf Moderne treffen. Vom Jazz bis zum Innviertler Landler reicht die musikalische Begleitung bei der Eröffnung", wie Gerald Hartl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes s’Innviertel, sagt. Schon der Titel des Abends verspricht einiges: Verschmärzbar: Eine Innviertler Maskerade.

Auch am Loryhof in Wippenham wird der Biermärz zünftig eingeleitet, und zwar an zwei Tagen mit viel Volksmusik. Am 1. und 2. März geht dort das 5. Krammerer Wirtshaussingen über die Bühne.

Bier und die mehr als 80 Veranstaltungen unterschiedlichster Art rund um das Bier sollen dazu beitragen, dass die gesamte Region ein deutliches Markenzeichen erhalte, sagt Johann Froschauer, Obmann der Bierregion Innviertel. "Die Frage war, wie wir das Innviertel neu und besser positionieren können. Dazu hat sich das Thema Bier, das seit Jahrhunderten in der Region gebraut wird, sehr gut angeboten", sagt er. Die Zahl der Veranstaltungen zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei. Neu bei der Bierregion ist das "Woigartlbräu" in Schalchen (Eröffnung am 16. März) sowie das Gasthaus "Tiroler Bua" in Ried. Auch das Modehaus Mittermayr aus Aspach/Wildenau ist neu im Verbund der Bierregion. Damit ist erstmals ein Unternehmen dabei, das weder Brauer noch Wirt ist. Alle Anzugkäufer kommen im März in den Genuss einer Bier-Probierbox der Bierregion.

