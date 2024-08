Braunauer Radsporttage: Mit bewährtem Schwung und Eifer ein letztes Mal über die Ziellinie

Nationale und internationale Spitzenfahrer treten heuer ein letztes Mal in Braunau in die Pedale.

Seit vielen Jahrzehnten ist die Stadt Braunau untrennbar mit dem Radsport in der Region – und darüber hinaus – verbunden. Hauptverantwortlich dafür war und ist der ARBÖ Radclub Braunau. Unter der Ägide von Langzeit-Obmann Erwin Hörtl wurde mit den Braunauer Radsporttagen vor mehr als 25 Jahren ein Sportevent aus der Taufe gehoben, das vor allem mit seinem Innenstadtkriterium jährlich nahezu tausend Radsportbegeisterte in die Bezirkshauptstadt lockte. Die OÖN sind seit vielen Jahren als Medienpartner mit am Start. Von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 1. September, treten auch heuer wieder zahlreiche nationale und internationale Radfahrer bei der mittlerweile 25. Auflage in die Pedale – und werden dies in Braunau in dieser Form zum letzten Mal tun. Wie bereits berichtet, legen die langjährigen Funktionäre rund um Hörtl nach der Jubiläumsausgabe ihre Ämter zurück. Da die lange Suche nach Nachfolgern erfolglos blieb, sind die Radsporttage demnach zukünftig Geschichte. "Natürlich ist auch Wehmut bei dieser Entscheidung dabei, aber wir haben im Organisationsteam alle ein gewisses Alter erreicht. Irgendwann muss eben alles mal ein Ende haben", sagt Hörtl, selbst 77 Jahre alt und seit 48 Jahren engagierter Obmann des Vereins.

Temporeiche Rennen

Trotz der traurigen Nachricht will sich der ARBÖ Radclub mit den bewährten Radsporttagen ein letztes Mal von seiner besten Seite präsentieren. Den Anfang macht der Nachwuchs mit dem beliebten Kinder-Radrennen, das am Samstag um 16 Uhr beginnt. Der Start erfolgt am Stadtplatz. Nach den Stars von morgen folgen die aktuellen Hobby- und Spitzenfahrer. Höhepunkte werden wieder die österreichischen Cup-Rennen der Damen sowie der Elite-, U23- und Amateursportler sein. Traditionell wird in Braunau dabei ein besonderes Augenmerk auf die Geschwindigkeit des Rennens gelegt. "Durchschnittlich sind die Fahrer bei uns mit 46 Kilometer pro Stunde unterwegs. Dadurch wird natürlich auch den Zusehern einiges geboten. Schließlich soll so ein Innenstadtkriterium auch ein Stück weit Unterhaltung und Show sein", sagt Hörtl.

Die sportliche Show wird am Sonntag beim Straßenrennen, das am Schlossberg in Ranshofen startet, fortgesetzt. Auf der 140 Kilometer langen Strecke messen sich die Elite- und U23-Fahrer. Insgesamt rechnet Hörtl mit 130 bis 150 Teilnehmern am Samstag und rund 120 Radsportlern am Sonntag. Bekannte Teams aus der Szene hätten ihr Kommen nach Braunau bereits zugesagt, so der Rennorganisator. "Wir hoffen aber natürlich auch wieder auf viele Besucher neben der Strecke. Ein letztes Mal."

Die Anmeldung für alle Rennen ist ab sofort möglich unter: www.computerauswertung.at

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer