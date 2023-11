Mit Auto gegen Zug: Innviertler schwer verletzt

Warum der 48-Jährige aus dem Bezirk Braunau den heranfahrenden Zug nicht wahrgenommen hat, ist noch unklar. Der Autofahrer war am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in der Ortschaft St. Georgen an der Mattig, Gemeinde Burgkirchen auf der L1056 Weikerdinger Landesstraße Richtung Weng unterwegs. Bei einem unbeschrankten Bahnübergang dürfte er bereits das Rotlicht und dann den heranfahrenden Zug übersehen haben. Der Autofahrer fuhr in unvermindertem Tempo über den Bahnübergang. Der von rechts kommende Regionalzug mit 18 Gästen konnte trotz Notbremsung durch den 44-jährigen Lokführer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision, bei der der Pkw gegen die gegenüberliegende Rotlichtanlage und einen dort stehenden Gedenkstein an ein Todesopfer geschleudert wurde.

Rotes Kreuz und Feuerwehr holten den Schwerverletzten aus dem Auto. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Am Bahnübergang kam es zum Zusammenstoß. Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

