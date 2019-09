Was Ines Kahrer in den vergangenen eineinhalb Jahren "gestemmt" hat, klingt wie ein sportliches Märchen. Ist es auch. Im März 2018 bestritt die gebürtige Lohnsburgerin ihren ersten Kraftdreikampf mit Equipment. Dort holte sie auf Anhieb den Landesmeistertitel in ihrer Gewichtsklasse (bis 72 Kilogramm). Inzwischen ist die Liste ihrer Erfolge stetig angewachsen. Zuletzt war die 23-Jährige bei den Western European Championships in Mailand am Start.