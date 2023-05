Mit 76 immer noch auf Trab

Pferde werden als stämmige Tiere mit einem walzenförmigen Körper und langem Hals, einem vergleichsweise großen Kopf und langen Gliedmaßen beschrieben. Für den Pramer Herbert Göbhart sind sie mehr als das. Viel mehr. Schon als Kind entdeckte er seine Liebe zu diesen Tieren – beim Nachbarn in Auleiten (Ried). Dort hat er nicht nur bei der Arbeit mit den Norikern geholfen, sondern durfte auch reiten. „Später haben sie sogar extra für mich einen Rottaler gekauft“, erinnert sich Göbhart. Seit dieser Zeit hat sich im Leben des heute 76-Jährigen viel getan, eines ist aber geblieben: Seine tiefe Verbundenheit mit den Pferden. Nicht zuletzt deshalb hat er eine Landwirtschaftslehre gemacht, in Stadl-Paura unzählige Prüfungen abgelegt und später mit der Züchtung von Warmblutpferden begonnen. 30 Jahre lang haben er und seine Frau Erni, die mit 64 Jahren noch die Fahrprüfung abgelegt hat, dabei Höhen und Tiefen erlebt – und Auszeichnungen gesammelt. „Einige Male hatten wir mit unseren Fohlen großes Glück“, sagt Erni Göbhart. „Aber jedes Mal, wenn wir eines hergegeben haben, hat das weh getan.“

Besonders geschmerzt hat das Ehepaar die im Vorjahr getroffene Entscheidung, aus gesundheitlichen Gründen ihre letzten Pferde, zwei Noriker, zu verkaufen. „Dieser Tag war schlimm. Ich habe mir gewünscht, dass sie zusammenbleiben können und das ist Gott sei Dank passiert. Jetzt leben sie in Riedau“, sagt Erni Göbhart.

Als Preisrichter im Einsatz

Riedau – dort findet jährlich der erste Pferdemarkt im Innviertel statt. Einige Wochen später, am Samstag vor Christi Himmelfahrt, stehen beim Rossmarkt in Pram die Tiere im Mittelpunkt. 20 Jahre lang war Herbert Göbhart als Obmann für die Veranstaltung zuständig und hat sie im Laufe der Jahre um zahlreiche Attraktionen – darunter viele Wägen, Kutschen und Showelemente wie Plattler-Gruppen oder Goaßlschnalzer – erweitert. 2022, nach dem 140. Pramer Rossmarkt, hat er sein Amt an Andreas Hetzlinger übergeben. Dabei sein wird Herbert Göbhart am Samstag, 13. Mai, bei der 141. Auflage trotzdem: als Preisrichter. Auch im Vorfeld war der 76-Jährige zwei Tage lang unterwegs, um „fechten“ zu gehen. „Das heißt, wir fahren herum und bitten Sponsoren um Geld für die Prämierung der Pferde. Bei uns kommt da ganz schön was zusammen“, freut sich der Pramer.

Gespanne und Kutschen sind seit vielen Jahren fixer Bestandteil des Pramer Rossmarktes.

Geld sei zwar nett, war aber nie der Antrieb für Göbhart, dem es in erster Linie immer um die Tiere und die mit ihnen verbundene Freude ging. Ein Glück, dass er und Frau Erni gerne geteilt haben. „Oft konnten wir Menschen eine Freude machen. Wenn wir sie mit der Kutsche zu ihrer Hochzeit gefahren oder wenn wir mit älteren Menschen Ausflüge gemacht haben“, sagt der 76-Jährige.

Ehre, wem Ehre gebührt

20 Jahre Obmann des Pramer Rossmarktes, 20 Jahre Kommandant der Feuerwehr Gerhartsbrunn und andere Tätigkeiten. Für dieses Engagement wurde Herbert Göbhart von der Gemeinde Pram mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Eine schöne Geste, wie der Hausruckviertler findet, aber noch ist der 76-Jährige – trotz gesundheitlicher Probleme – nicht „fertig“. „Solange es geht und ich gebraucht werde, helfe ich beim Rossmarkt mit.“ Oder in der Furthmühle: Dort hat Göbhart am vergangenen Sonntag beim Familientag die historische Venezianer-Säge bedient. Sicher nicht der letzte „Auftritt“ des umtriebigen Pensionisten.

Der Pramer Rossmarkt findet am Samstag, 13. Mai, statt. Los geht es bereits um 9 Uhr mit der Vorführung der Pferde am Ortsplatz. Ab 14 Uhr geht die Prämierung über die Bühne.

