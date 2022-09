Mit 700 Tonnen Material im Gepäck zum Innviertler Oktoberfest

Seit mittlerweile fast 100 Jahren ist die Welser Schaustellerfamilie Rieger mit ihren Fahrgeschäften ein fixer Bestandteil bei den Rieder Volksfesten. Wenn am heutigen Mittwoch um 15 Uhr die Türen (Eintritt ist an allen fünf Tagen frei) für den Kindernachmittag geöffnet werden, dann sind auch sieben Fahrgeschäfte der Firma Rieger startklar. Insgesamt gibt es in dem Vergnügungspark mehr als 20 verschiedene Fahrattraktionen.

"Am Montag haben wir mit rund 30 Mitarbeitern mit den Aufbauarbeiten begonnen. Es wird eine Punktlandung", sagt Rieger-Geschäftsführer Ludwig Rieger. Rund 700 Tonnen Material wurden auf 20 Sattelschleppern in das Fachmessezentrum transportiert. Auf dem Messegelände werden auch die Wohn- und Schlafplätze für die Rieger-Mitarbeiter aufgebaut. "Wir haben Toiletten, Duschen, Waschmaschinen, Trockner bis hin zu einem Aufenthaltsraum alles dabei. Eigentlich muss man sich das wie ein kleines Hotel vorstellen", sagt Rieger, der zu Ried eine ganz besondere Verbindung hat. "Ich wurde 1970 in Ried geboren, daher ist die Stadt neben Wels eine zweite Heimat für mich", sagt der 51-Jährige.

Für das Oktoberfest, das bis inklusive Sonntag dauert, hat der Schausteller ein gutes Gefühl: "Die Stimmung beim Volksfest 2021 hier in Ried war bombastisch. Man hat auch bei den bisherigen Veranstaltungen im heurigen Jahr eindeutig gesehen, dass die Menschen nach diesem Angst- und Bangemachen wegen Corona raus wollen, um ihre Freiheit zu genießen", sagt Rieger, der sich mit einem Lachen an seine Zeit als "Kuppler" erinnert.

"Als es noch keine Smartphones, Onlinedating-Plattformen oder Tinder gab, da war vor allem unser Autodrom in einer gewissen Art und Weise eine Plattform zum Kennenlernen. Ich glaube, dass auch in Ried einige Ehen beim Autodrom ihren Anfang genommen haben. Als man sich noch nicht mit dem Handy zusammenrufen konnte, hat man sich halt beim Autodrom getroffen." Das sei der Klassiker gewesen, so Rieger. Fahrgeschäftsklassiker gibt es neben dem Autodrom mehrere: Auch Tagada, Break Dance, Chaos, Geisterbahn, Dreamland oder Panic dürfen beim Innviertler Oktoberfest, das von den OÖN als Medienpartner begleitet wird, nicht fehlen.

Der Vergnügungspark öffnet heute um 15 Uhr, das Festzelt um 17 Uhr. Der Gastgarten vor dem Bierzelt hat ab 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt und das Parken sind an allen fünf Tagen frei.