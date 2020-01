Mit 70 Lebenstraum erfüllt: "Rucksack an Erlebnissen ist schön voll geworden"

Der Stein gewordene Lebenstraum von Alois Furtner ist 2999 Meter hoch, steht in den Dolomiten und hat eine 500 Meter hohe Steilwand (Kletter-Schwierigkeitsgrad sieben). Die Rede ist von der Nordwand der Großen Zinne. Seit deren Erstbesteigung im Jahr 1869 zählen die Drei Zinnen bei Kletterern zu den begehrtesten Gipfelzielen der Alpen. Von besagter Nordwand hat auch Alois Furtner jahrzehntelang geträumt. "Mein ganzes Leben bin ich dort immer wieder vorbeigekommen. Der Anblick der Drei Zinnen hat mich elektrisiert und fasziniert, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen", sagt der Innviertler. Darunter Himalaya-Expeditionen wie jene im Oktober 1978. In einer "Geheimaktion" und ohne Genehmigung kämpften sich Alois Furtner und der Linzer Edi Koblmüller auf einer waghalsigen neuen Route auf den Achttausender Cho Oyu. Damit schrieben die Oberösterreicher Alpin-Geschichte. Jahre später hat Reinhold Messner in einem seiner Bücher geschrieben: "Das war ein Meilenstein in der Durchsteigung großer Himalaya-Wände."

Mit 70 ist lange nicht Schluss

Dieser Geschichte hat der 70-Jährige im Sommer 2019 ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Nach monatelanger mentaler und körperlicher Vorbereitung und unter ständiger Beobachtung der Wetterverhältnisse machte sich Alois Furtner im August auf den Weg nach Südtirol. "Ich habe mich wettertechnisch auf die Lauer gelegt und war ein Jahr lang ständig unter Spannung. Dann hat sich endlich ein Zeitfenster geöffnet, wo alles gepasst hat", sagt der Gurtner. Diese Zeitspanne hat er genützt, um sich gemeinsam mit seinem Bergführer Ulrich Schwingshackl in das Abenteuer Comici-Route zu stürzen.

Um halb fünf Uhr früh machten sich Furtner und sein Begleiter mit Stirnlampen auf den Weg. Eineinhalb Stunden später stiegen beide in die Nordwand ein. "Von diesem Moment an war ich extrem fokussiert. Die ersten sieben Seillängen sind die heikelsten, deshalb war ich so auf mich selbst konzentriert, dass ich nichts anderes mehr wahrgenommen habe. Erst als mich der Ulli gefragt hat, ob ich auch Spaß habe, musste ich lachen. Bis zu diesem Moment habe ich darüber gar nicht nachgedacht", sagt Alois Furtner.

Mit Mannerwafferl zum Gipfel

Nach einer kurzen Verschnaufpause und gestärkt durch einige Mannerschnitten nahmen die beiden Kletterer den Rest in Angriff. Den Gipfel (des Glücks) erreichten sie sechs Stunden nach ihrem Einstieg in die Nordwand. Euphorie kam bei dem Innviertler trotzdem nicht auf. "Ich war gedanklich schon beim Abstieg und habe mir gesagt, dass ich langsam und behutsam hinunter muss. Es wäre ja wirklich peinlich, wenn man zwar die schwierige Nordwand hochklettert, aber beim leichteren Abstieg stolpert und vom Heli abgeholt wird", weiß der Innviertler. Entspannt habe er sich erst, als er in einer Hütte am Fuße der Großen Zinne ein Bier getrunken hat. "Erst da habe ich so richtig kapiert, dass ich mir gerade einen Lebenstraum erfüllt habe." Welch außergewöhnliche Leistung ihm da gelungen ist, hat auch Bergführer Ulrich Schwingshackl bestätigt. "Es gibt nur eine Handvoll Kletterer, die mit 70 so eine Tour schaffen."

Weil er im näheren Umkreis kein Zimmer gefunden hat, machte sich Alois Furtner noch am selben Abend auf den Weg nach Hause. "Ich bin über den Brenner gefahren und habe mir in einem Gasthaus einen Kaffee und einen Mohr im Hemd gekauft. Das war der perfekte Abschluss", sag Furtner, der um 22 Uhr wieder daheim in Gurten war. Zwei Monate später kehrte er zurück. "Das war meine Dankes-Pilgerfahrt. Ich habe die Drei Zinnen auf einem Wanderweg umrundet und mich bedankt, dass alles so wunderbar funktioniert hat. Mein Rucksack an Erlebnissen ist bei dieser Tour schön voll geworden."

Trotz der unvergesslichen Momente plant Alois Furtner derzeit kein weiteres Abenteuer. "Mein Ellbogen sagt mir, dass ich den achten Schwierigkeitsgrad nicht mehr schaffen werde. Ich habe eine Phase erreicht, in der ich mein Wissen weitergeben kann und will." Bei einem Blick auf seine Vita steht jedenfalls fest: Weiterzugeben hat der Gurtner einen ganzen Koffer voll Erlebnisse.

Zahlen und Fakten

1967 hat Alois Furtner mit dem Klettern angefangen. „Das war wie ein innerer Drang. Ich wollte unbedingt bergsteigen und habe das dann einfach gemacht.“

10 Stunden waren der Gurtner und sein Bergführer Ulrich Schwingshackl unterwegs, um die Nordwand der Großen Zinne zu erklimmen und anschließend wieder abzusteigen.

3 Stunden (7,6 Kilometer) dauert die Umrundung der Drei Zinnen, dem weltberühmten Wahrzeichen der Dolomiten, das 2009 von der UNESCO gemeinsam mit den anderen Dolomitengipfeln zum Welterbe erklärt wurde. Mehr Informationen zur Umrundung unter www.bergwelten.com/t/w/28334

30 Mitglieder hat jenes Gremium, das seit 2013 einmal im Jahr den Paul-Preuß-Preis vergibt. Eines davon ist Alois Furtner. Im Vorjahr siegte der Spitzenkletterer Bernd Arnold.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at