Eigentlich hatte sich Gurtens 1b-Team bereits mit dem Vize-Herbsttitel abgefunden. Weil Tabellenführer Eberschwang auswärts beim Tabellenzehnten Handenberg mit 1:5 schwer unter die Räder kam, gab es in Gurten dann doch noch großen Jubel. Das Team von Trainer Gabriel Schustereder und Co. Mario Krämer feierte den Halbzeittitel fast schon so, als ob sie Meister wären. Zum Abschluss der Herbstsaison gab es gegen Tabellenschlusslicht Burgkirchen noch ein 6:0-Schützenfest, bei dem die Gurtner ihr