"Der Angeklagte hat, wenn man so will, einen Klassiker nach dem Verbotsgesetz begangen. Er hat in der Öffentlichkeit den Hitlergruß gezeigt und so posiert, wie man es aus der Zeit des Nationalsozialismus kennt", sagt Staatsanwalt Alois Ebner beim Vortrag der Anklageschrift. Der Beschuldigte, 33 Jahre alt, ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Acht Vorstrafen hat er auf dem Kerbholz, die vorläufig letzte aus dem Jahr 2015.