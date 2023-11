Mit 27 Jahren Geschäftsführer der Autohäuser Mercedes und BMW

BMW oder Mercedes? Die zwei Luxusautos haben im Bezirk Braunau einen gemeinsamen Antrieb: Michael Kletzl, 27 Jahre jung und mindestens so leistungsstark wie die beiden Premiumfahrzeuge. Der gebürtige Braunauer ist gelernter Kfz-Techniker und heute Geschäftsführer von Mercedes Gerner in Schalchen, BMW Hütter und dem Karosserie- und Lackiertechnik-Betrieb Schlögl-Auer in Braunau. Der junge Chef von rund 70 Mitarbeitern über seine Erfolgsfahrt, die noch nicht zu Ende ist.