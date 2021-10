Mistkübel auf einem Spielplatz in Braunau angezündet

Die neun Jugendlichen zwischen elf und 15 Jahren hatten gegen 18 Uhr den Altpapiercontainer in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes ausgeräumt und mit dem Papier einen Turm in einem Mistkübel auf dem Spielplatz gebaut. Diesen setzten sie anschließend in Brand.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die Burschen in unterschiedliche Richtungen. Sieben von ihnen konnten die Polizisten nach kurzer Verfolgung zu Fuß und mit dem Streifenwagen anhalten. Auch die anderen beiden Jugendlichen konnten rasch ausgeforscht werden. Bei den Burschen handelt es sich um zwei Türken, einen Italiener, drei Rumänen, einen Slowaken, einen Serben und einen Deutschen.

Die alarmierte Feuerwehr war mit 13 Mann im Einsatz. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.