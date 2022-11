Nicht aufgeben, durchziehen. So lebt, arbeitet und läuft Jürgen Huemer. Eine Eigenschaft, wie gemacht für Marathonläufe. 30 an der Zahl hat der 49-Jährige bereits absolviert. Zuletzt war der Innviertler in Frankfurt am Start. Obwohl er dort seine angepeilte Zeit von unter 3:10 Stunden verpasst hat, kann er ein Ziel abhaken: "Ich wollte vor meinem fünfzigsten Geburtstag 30 Marathons laufen. Das ist mir gelungen", freut sich der Eitzinger, der sich gut an seinen Einstieg in die Szene erinnert.