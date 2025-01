"Mission Aufstieg": SV Ried startete mit der Vorbereitung

Nachdem am Montag Lauf- und Laktattests auf dem Programm standen, bat SV-Ried-Cheftrainer Maximilian Senft gestern Vormittag seine Mannschaft bei frostigen Temperaturen zum offiziellen Trainingsauftakt für die Frühjahrssaison. Erfreulich war, dass der gesamte Kader auf dem Platz stand. Auch Stürmer Saliou Sane ist nach seiner Bandscheibenoperation im September wieder voll zurück im Mannschaftstraining. "Alle freuen sich, dass Saliou Sane wieder zurück ist. Er ist ein toller Typ. Wir wollen jetzt keinen zu großen Druck auf ihn aufbauen. Ich bin aber überzeugt davon, dass er eine gute Vorbereitung absolvieren wird", sagte Senft.

Trainingsauftakt in Ried Bild: Reinhard Schröckelsberger

Neu im Trainerteam ist Jürgen Panis. In 39 Tagen beginnt für die Rieder mit dem Auswärtsspiel gegen Horn die Mission Aufstieg. Mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Admira Wacker gehen die Rieder als Zweiter in die noch verbleibenden 14 Runden der Zweiten Liga. Auf die Frage, ob die Rolle des "Jägers" möglicherweise auch ein Vorteil sein könnte, antwortete Senft: "Das kann man sehen, wie man will. Fakt ist, dass die Admira einen sehr guten Herbst gespielt hat. Auch die Vienna ist noch mittendrin im Aufstiegskampf. Wir sind alle bereit, unser großes Ziel zu erreichen, das ist eine reizvolle Aufgabe für uns alle."

Video vom Trainingsaufakt und Interviews mit Maximilian Senft, Wolfgang Fiala und Andreas Leitner

"Wir stehen vor einer intensiven und sicher guten Vorbereitung. Es ist sehr positiv, dass wir die Möglichkeit haben, ein Trainingslager in der Türkei zu absolvieren. In jedem brennt das Feuer für den Aufstiegskampf", betonte SVR-Kapitän Andreas Leitner.

"Wir haben uns im Herbst eine gute Ausgangslage für die Mission Meistertitel erarbeitet. Wir bleiben aber demütig. Ich freue mich schon auf die Frühjahrssaison und bin überzeugt davon, dass unsere Fans wieder eine tolle Stimmung erzeugen werden", sagte SV-Ried-Präsident Thomas Gahleitner.

"Wenn du als SV Ried in der Zweiten Liga spielst, dann willst du aufsteigen. Das ergibt sich schon allein aus der Historie des Vereins. Aber diese Zweite Liga ist alles andere als ein Wunschkonzert. Ja, Druck ist da, aber wir haben genügend Erfahrung und Qualität, um damit umgehen zu können", sagte Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport. Auf dem Transfermarkt sei man, so Fiala, auf der Suche nach einem österreichischen Stürmer. "Generell bin ich aber entspannt. Selbst wenn wir niemanden mehr holen, sind wir zufrieden mit dem aktuellen Kader", sagte Fiala.

Das erste Testspiel bestreitet die SVR am kommenden Freitag um 16 Uhr in Vöcklamarkt. Am 24. Jänner ist in St. Pölten ein Testspiel gegen Stripfing geplant. Von 26. Jänner bis 1. Februar findet ein Trainingslager in Belek statt. Im Februar folgen weitere Aufbauspiele gegen Hertha Wels, Krems, Zlate Moravce (Slowakei) und Burghausen.

Das Trainerteam der SV Guntamatic Ried mit dem neuen Co-Trainer Jürgen Panis, Analyst Moritz Kossmann, Cheftrainer Maximilian Senft, Torwart-Trainer Wolfgang Wimmer, Athletiktrainer Simon Zehenthofer und Co-Trainer Eduard Buxmann Bild: Reinhard Schröckelsberger

