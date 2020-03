Missglücktes Überholmanöver forderte drei Verletzte

Rettungshubschrauber, Notarzt, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei standen am Freitag gegen 17:40 Uhr im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis (Bezirk Braunau am Inn) im Einsatz: Nach einem missglückten Überholmanöver waren auf der B148 zwei Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden ein 25-jähriger Innviertler, ein 40-jähriger Südafrikaner und ein 43-jährige Taiwanese verletzt.

Mehrere Rettungsfahrzeuge waren vor Ort. Bild: (Pressefoto Scharinger)

Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Harterding: Der 25-Jährige aus dem Bezirk Braunau hatte in einer langgezogenen Kurve einen Sattelzug überholt und wollte sich wieder auf seinem Fahrstreifen einordnen, als der entgegenkommende 40-Jährige ebenfalls zum Überholen eines Lastwagens ansetzte.

Taiwanese in Wrack eingeklemmt

Der BMW und der VW kollidierten frontal. Der Zusammenstoß war so heftig, dass eines der beteiligten Autos in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der Beifahrer des Südafrikaners, ein 43-Jähriger aus Taiwan, wurde in dem schwer beschädigten Unfallwagen eingeklemmt.

Auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Bild: (Pressefoto Scharinger)

Er musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren Braunau, Weng und Sankt Peter aus dem Wrack befreit werden. Anschließend brachte ihn der Rettungshelikopter in das Landeskrankenhaus nach Salzburg.

Die beiden Lenker wurde von mehreren Notärzten versorgt und dann in das Krankenhaus nach Braunau gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Kameraden der Feuerwehren übernahmen die Aufräumarbeiten.

