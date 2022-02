Missglücktes Ausweichmanöver forderte einen Verletzten

Der 35-Jährige aus dem Bezirk Ried hatte um kurz vor 18 Uhr im Ortsgebiet von Kobernaußen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war ins Schleudern geraten. Grund dafür dürfte laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Um nicht auf den Lastwagen vor ihm aufzufahren, wollte der Lenker auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dort kollidierte sein Pkw frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-Jährigen.

Der 35-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste. Sein Unfallgegner überstand den Zusammenstoß unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Freitagabend mit.