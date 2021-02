"Mira Vita" kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt "wunderbares Leben". Genau das will der 2007 in Waldzell gegründete gleichnamige Verein Menschen mit Handicap ermöglichen. Aus einer Idee, die sich schon Anfang dieses Jahrtausends in den Köpfen von Bürgermeister Johann Jöchtl (SP) und dem heutigen Obmann Franz Hattinger festgesetzt hatte, wurde im Laufe der Jahre eine Institution, die aus dem Waldzeller Dorfleben nicht mehr wegzudenken ist.