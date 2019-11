"Mir fehlt das Blut selber nicht"

"Mir fehlt es nicht, ein anderer kann es in einer Notlage sicher brauchen", sagte Maria Meisriemler aus Pram. Sie feierte bei der gemeinsamen Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, der SV Guntamatic Ried und den OÖNachrichten, die am Dienstag und Mittwoch zum elften Mal im VIP-Club der SVR stattfand, ein besonderes Jubiläum. Meisriemler spendete zum 100. Mal Blut. Eine Selbstverständlichkeit sei das für sie. "Im Alter von 18 Jahren habe ich in der Berufsschule Ried erstmals Blut gespendet. Es hilft nicht nur den Mitmenschen, sondern man wird auch selber durchgecheckt und erhält die Blutwerte", sagt die Pramerin.

Zum 47. Mal ließ sich Manfred Aigner aus Pramet Blut abnehmen. "Im kommenden Jahr möchte ich die 50 vollmachen", sagte Aigner, der seit fast 20 Jahren bei der SV Ried ehrenamtlich als Ordner mithilft. Richard Herchl (33) aus Ried nutzte die Aktion für seine 29. Blutspende. "Damit kann man mit wenig Aufwand Gutes tun. Wenn man selber einmal eine Blutkonserve benötigt, ist man auch froh, wenn eine solche verfügbar ist", sagte Herchl. Rieds Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Franz Pumberger hob die Wichtigkeit der Aktion hervor. "Ohne Blutspenden wären viele medizinische Eingriffe nicht durchführbar, Blut ist nach wie vor das Medikament Nummer eins. Wir sind für jede Spende dankbar."

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at