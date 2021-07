Milow und Rea Garvey erobern Tüßling

Der belgische Sänger Milow gastiert am Donnerstag, 5. August, im bayerischen Schlosspark Tüßling. Seit mehr als zehn Jahren hat Jonathan Vandenbroeck, so sein bürgerlicher Name, einen festen Platz in den Charts. Zu hören sind altbekannte Hits wie "You Don’t Know" und die Akustik-Coverversion "Ayo Technology" sowie Hits aus seinem neuen, sechsten Album "Lean Into Me".

Open-Air-Konzerte

In seiner 15 Jahre andauernden Karriere hat der 40-Jährige neben seinen Studio-Werken auch zwei Live-Alben veröffentlicht. Auf seinen Auftritt in der Region ist er schon gespannt: "Wenn ich in Tüßling spiele, hoffe ich, dass auch Leute kommen, die vielleicht zum ersten Mal eines meiner Konzerte sehen. Das gibt immer eine sehr schöne Energie."

Milow ist nicht der einzige Superstar, der beim "back2live"-Musiksommer in Tüßling auf der Bühne steht. Auch Rea Garvey, Pizzera & Jaus, dicht & ergreifend, Martina Schwarzmann und Gentleman treten noch bis 8. September auf (das gesamte Programm ist unter back2-live.de zu finden).

Die Open-Air-Veranstaltungen sind Corona-konform, es gibt ein ausgeklügeltes Bestuhlungskonzept, bei dem je Ticketbuchung bis zu zehn Personen zusammensitzen können und in alle Richtungen mindestens 1,5 Meter Abstand gewährleistet ist.

Der ursprünglich angedachte Raiffeisen-Kultursommer mit Stars wie Sting, Sarah Connor, Toto und Wanda musste aufgrund der aktuellen Situation erneut, diesmal auf den Sommer 2022, verschoben werden.

Für das Milow-Konzert gibt es noch Tickets im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Diese ist am Donnerstag ab 18.30 Uhr geöffnet und befindet sich am Eingang Alte Bahn / Teisinger Straße in Tüßling.

