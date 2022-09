In den vergangenen zehn Jahren investierte die Brauerei Baumgartner massiv in den Schärdinger Standort. Knapp 19 Millionen Euro ließ sich das Unternehmen die laufende Modernisierung und Digitalisierung insgesamt kosten. Geschäftsführer Gerhard Altendorfer spricht von der Umsetzung "eines ehrgeizigen Masterplans" mit mehreren Meilensteinen, die in der bisherigen Geschichte des Unternehmens ihresgleichen suchen würden.