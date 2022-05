Milchleistung der Kühe steigt weiter an

Für 107 Kühe mit einer Lebensleistung von mehr als 100.000 kg Milch wurden im Rahmen einer Generalversammlung des Fleckviehzuchtverbands FIH in Ried Ehrentafeln an die Züchter überreicht. Und die FIH-Züchter sind auf einem richtigen Weg, so Geschäftsführer Josef Miesenberger: Der 1. Platz in der Reihung der Zuchtverbände für die Umsetzung des Zuchtprogrammes, der Fortschritt in der Zucht auf Hornlosigkeit, bei welcher die Züchter des FIH eine Vorreiterrolle übernommen haben – und die Entwicklung der Lebensleistung seien der Beweis für die erfolgreiche Arbeit.

Auch im vergangenen Jahr ist die durchschnittliche Lebensleistung der Kühe weiter angestiegen, auf mittlerweile über 32.000 kg Milch. Die Fortschritte in diesem für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion sehr wichtigen "Merkmal" werde auch durch die große Anzahl von Züchtern sichtbar, die für eine 100.000-Liter-Kuh ausgezeichnet wurden.

Verwerfungen bei Vermarktung

Die Lebensleistung der Kühe sei nicht nur ein Parameter für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion bzw. die nachhaltige Ausrichtung des Zuchtprogrammes, sondern auch für einen effizienten Umgang mit den Ressourcen und vor allem ein Zeichen dafür, dass die Kühe gesund sind und es ihnen gut geht, so der Verband.

Bei der Vermarktung von Rindern sei man derzeit allerdings mit Verwerfungen konfrontiert, so Geschäftsführer Miesenberger. Während die Schlachtrinder seit einigen Wochen unerwartet hohe Preise erzielen, ist der Zuchtrinderexport nicht zuletzt auch durch den Krieg in der Ukraine enorm unter Druck.

Der Wert der via FIH im vergangenen Geschäftsjahr vermarkteten Rinder betrug mehr als zwölf Millionen Euro. Dazu kommen noch rund 20.000 Schlachtrinder, die jährlich aus der Region via Österreichische Rinderbörse vermarktet wurden. Im Inland sehr gefragt seien "Kühe in Milch."

Bei der FIH-Generalversammlung mit Obmann Johann Hosner in Ried zu Gast waren auch Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger. Milchbauern seien 365 Tage im Jahr physisch und in Zeiten der Pandemie und des Krieges in der Ukraine auch psychisch mehr denn je gefordert.

"Für die Motivation und das Überleben der Betriebe benötigen wir bei dem enormen Anstieg der Kosten einen deutlichen Anstieg der Preise für unsere Produkte" so Obmann Hosner. Über die Leistungen der Landwirtschaft für die Gesellschaft und vor allem des Wiederkäuers für die menschliche Ernährung referierte Kay Uwe Götz, Leiter der Bayerischen Landesanstalt für Tierzucht. Er wies darauf hin, "dass es in der Landwirtschaft bzw. in der Gesellschaft nicht so weitergehen könne wie bisher", weil sich die Welt verändert habe. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für den Transformationsprozess aktiv gestalten.