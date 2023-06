Michael Angerschmid: "Diese Momente werden wir immer im Herzen haben"

"Im Moment ist es so, dass wir freihaben. Aber jeder weiß, dass es im Fußball ganz schnell gehen kann", sagt Michael Angerschmid. Als Co-Trainer von Oliver Glasner war der 49-jährige Eitzinger in den vergangenen vier Saisonen in der deutschen Bundesliga im Einsatz. Nach zwei Jahren beim VfL Wolfsburg standen die beiden Innviertler zuletzt bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Mit dem Gewinn der Europa League 2022 gelang dem Trainerduo aus dem Innviertel ein historischer Erfolg.