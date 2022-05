MFG-Politikerin bezeichnet diesmal Politiker als "Verbrecher"

Mit dem Satz „Jetzt ist schon wieder was passiert“, beginnt Autor Wolf Haas gerne seine Krimis. Der Satz trifft auch auf die Rieder MFG-Politikerin Petra Saleh-Agha zu. Im Oktober schaffte es die Kommunalpolitikerin, die bei der Rieder Bürgermeisterwahl 2021 kandidierte und seither im Gemeinderat sitzt, mit einem Facebookposting österreichweit in die Schlagzeilen, die OÖN haben berichtet. In diesem bezeichnete sie das Krankenhauspersonal unter anderem als Verbrecher. Jeder einzelne der Berufsgruppe, der bei der Impfwerbung mitmache, sei ein Verbrecher, so die Riederin damals. Ende April 2022 ging die MFG-Politikerin dann einen außergerichtlichen Vergleich mit der Ärztekammer Oberösterreich ein, die OÖN haben berichtet. Rund 2000 Euro muss Saleh-Agha bezahlen. Das Geld wird von der Ärztekammer für wohltätige Zwecke gespendet.

Jetzt verwendete die Kommunalpolitikerin erneut einen „Verbrecher-Sager“. Am 20. Mai postete sie auf ihrem Facebook-Account einen Video-Auszug mit dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, in dem er über eine geplante Simulation einer Pocken-Pandemie spricht. „Da fällt einem nichts mehr ein. Von wegen eine neue Variante ist im Anmarsch!! Alles geplant von der Verbrecher Regierung!! Wann werden die alle mal weg gesperrt!???, schreibt Saleh-Agha auf ihrem Facebook-Account. Das Facebook-Posting macht mittlerweile in den sozialen Netzwerken, wie WhatsApp, die Runde, auch unter politischen Vertretern der anderen im Rieder Gemeinderat vertretenen Parteien.