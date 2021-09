MFG in mehreren Gemeinderäten

In Franking, wo MFG gleich auf 22,7 Prozent kam, entfallen auf die Bewegung drei Mandate. Zwei Mandate hat MFG mit 10,15 Prozent für den Aurolzmünsterer Gemeinderat erobert – und via Verteilungsschlüssel auch zwei Mandate in der Stadt Ried, wo MFG immerhin 5,53 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Jeweils ein Gemeinderatsmandat schaffte MFG im Bezirk Ried in Gurten, Utzenaich, Geinberg, Eberschwang und Waldzell – im Bezirk Braunau in Altheim und in Kirchberg bei Mattighofen. Im Bezirk Schärding entfällt genau ein Gemeinderatsmandat auf MFG – und zwar in der Stadt Schärding.