Beim Bundeslehrlingswettbewerb für Metalltechnik gab es aus Innviertler Sicht gleich mehrere Erfolge: In der Sparte Maschinenbau schaffte Matthias Lorenz den Sieg. Der junge Mann, der beim Heiztechnik-Unternehmen Hargassner in Weng beschäftigt ist und im angrenzenden bayerischen Bad Griesbach lebt, hatte bereits beim Landesbewerb in Steyr Platz zwei geholt, nun folgte in Klagenfurt der Sieg.