Messerstecherei in Burghausen: 19-Jähriger schwer verletzt

Von massiver Körperverletzung spricht die Burghauser Polizei: Am Abend des Neujahrstages gerieten zwei Gruppen aneinander, für einen 19-Jährigen aus Rheinland-Pfalz mit somalischer Herkunft endete dieser Streit im Krankenhaus.

Bewaffnete Gegner

Die zwei Gruppen gerieten bereits in der Silvesternacht am Messeplatz aneinander. Am nächsten Abend begegneten sie sich am Burghauser Bahnhof wieder. Die Gruppe des Geschädigten - sechs Mitglieder, alle sind somalischer Herkunft, traf auf eine Gruppe von etwa 15 Personen, die laut Auskunft des Opfers allesamt mit Messern und Hämmern bewaffnet gewesen sein sollen. Diese gingen sofort auf die sechs los, fünf konnten flüchten, der 19-Jähriger wurde aber überwältigt, geschlagen und zweimal mit einem Messer verletzt.

Polizei leistete Erste Hilfe

Die Burghauser Polizei traf unmittelbar nach der Tat ein und leistete Erste Hilfe. Eine Fahndung nach den Tätern verlief aber ergebnislos. Die Ermittlungen laufen weiter. Einen ausländerfeindlichen Hintergrund schließt die Burghauser Polizei derzeit aus. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0049/8677/9691-0 zu melden.

