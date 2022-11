Messerstecher drohen bis zu zehn Jahre Haft

Wegen des Verbrechens der schweren Körperverletzung muss sich am Mittwoch, 9. November, ein Mann aus dem Bezirk Braunau vor einem Schöffensenat verantworten.

Auslöser für die Straftat und die Anklage dürfte eine schon länger bestehende Familienfehde zwischen mehreren russischen Staatsangehörigen gewesen sein. Zur Eskalation kam es laut Polizei am 5. August bei einer Tankstelle im Stadtgebiet von Braunau.

Ein 42-Jähriger verletzte dabei mit einem Klappmesser einen 44-Jährigen schwer. Der Notarzt brachte das Opfer ins Krankenhaus.

Dem Beschuldigten drohen im Falle eine Verurteilung zwischen einem und zehn Jahren Haft. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Betrunkener verursachte Unfall

Am 7. Dezember kommt es laut einer Aussendung der Medienstelle des Landesgerichts Ried zu einer Verhandlung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ende August ereignete sich im Gemeindegebiet von St. Georgen am Filmannsbach ein schwerer Verkehrsunfall. Einem 21-Jährigen, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird vorgeworfen, dass er in stark alkoholisiertem Zustand mehrere Autos überholt habe. Beim Überholvorgang prallte er gegen die Leitschiene. Dadurch wurde sein Auto in den Gegenverkehr geschleudert. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, eine andere trug leichte Verletzungen davon. Neben der Alkoholisierung soll der Angeklagte beim Unfall auch unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden sein. Der Strafrahmen beträgt bis zu zwei Jahre Haft.